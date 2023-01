Garda, violenza sessuale su due ragazze: condannato 30enne

giovedì, 12 gennaio 2023

Brescia – Condannato in tribunale a Brescia a due anni e sei mesi per violenza sessuale su due ragazze, una di 16 e l’altra di 19 anni. I fatti sono accaduti in una località del Garda e sono stati ricostruiti in tribunale, dove le due ragazze hanno descritto l’uomo – un 30enne di orgini nigeriane – che le ha palpeggiate. Le modalità sono identiche. Il 30enne venne arrestato dai carabinieri e poi rilasciato in attesa del giudizio.

Ora è stato condannato per gli episodi di violenza sulle due giovani a due anni e sei mesi e a una provvisionale di 3mila euro come risarcimento, ma risulta irreperibile.