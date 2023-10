Furto su auto in una piazzola della A22 a Trento: due serbi nei guai

sabato, 14 ottobre 2023

Trento – Furto su auto in una piazzola dell’autostrada A22: B.A. classe 1974, nato in Serbia e H.I. classe 1967 nato sempre in Serbia, senza fissa dimora, colti in flagranza di reato di furto aggravato di beni su un veicolo in sosta nell’area di servizio autostradale in danno di due anziani cittadini tedeschi.

Il personale della Sottosezione Polizia Stradale in servizio di polizia giudiziaria mirato al controllo ed al contrasto dell’attività predatoria nelle aree di servizio autostradali, coglieva in flagranza di reato 2 cittadini stranieri, di cui uno residente in provincia di Milano e l’altro senza fissa dimora, i quali avevano posto in essere il furto di denaro in danno di due anziani turisti tedeschi, fermatisi per un momento di ristoro nell’area di servizio autostradale Paganella Ovest, ubicata tra le Stazioni di pedaggio di San Michele all’Adige e Trento.

Numerose denunce effettuate sia da turisti italiani che stranieri avevano messo in luce una serie di furti nelle aree di servizio autostradali.

Dal momento che le vittime sostenevano di aver lasciato le auto chiuse ed i veicoli non presentavano segni di effrazione, ciò ha fatto sospettare l’utilizzo di un dispositivo, noto come jammer, in grado di inibire la chiusura elettronica delle stesse.

Grazie ad operazioni eseguite da agenti in abiti civili e con veicoli di serie è stato possibile cogliere in flagranza di reato i due malviventi.

Durante l’ultima operazione, gli agenti hanno osservato gli autori aggirarsi con fare sospetto presso il ristorante bar Hermes, situato nell’area di servizio Paganella Ovest, per poi in un secondo momento assistere al furto effettuato sull’auto dei due anziani coniugi tedeschi.

Le indagini proseguono per identificare eventuali complici e ulteriori episodi legati alla medesima modalità operativa. Alla luce dei fatti di cui sopra, i due soggetti venivano poi fermati e condotti presso gli Uffici della Sottosezione autostradale per gli atti di rito.