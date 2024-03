Furto in una tabaccheria: nel Bresciano arrestato 23enne

venerdì, 1 marzo 2024

Brescia – I carabinieri della Compagnia di Brescia hanno arrestato in flagranza di reato un ventitreenne originario del Marocco per un furto avvenuto all’interno di una tabaccheria di via Zamboni.

Il giovane, assieme ad un complice, dopo aver sfondato una vetrata del negozio con il coperchio di un tombino, è entrato ed ha prelevato il denaro contenuto all’interno del registratore di cassa.

A seguito dell’attivazione dell’allarme della tabaccheria i carabinieri sono tempestivamente intervenuti sul luogo del reato e dopo un inseguimento a piedi, hanno bloccato e tratto in arresto uno dei due malviventi, mentre il complice riusciva a dileguarsi nelle vie limitrofe. Lo stesso complice è stato tuttavia identificato e deferito in stato di libertà; si tratta di un ragazzo marocchino minorenne, classe 2006, che tra l’altro si è reso responsabile di una rapina commessa la mattina successiva in corso Zanardelli ai danni di due coetanei, dopo la quale è stato individuato ed arrestato dalla Polizia Locale subito dopo il fatto.

Il ventitreenne è stato sottoposto a giudizio direttissimo nella mattinata odierna, a seguito del quale il Gip ha convalidato l’arresto emettendo contestualmente la misura cautelare della custodia in carcere.