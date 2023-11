Furto in un ristorante di Brescia, arrestato dalla Polizia di Stato

mercoledì, 8 novembre 2023

Brescia – Furto aggravato sventato dalla Polizia di Stato in un ristorante di via Beccaria. Arrestato il responsabile. La Polizia di Stato è intervenuta tra via Musei e via Beccaria nella notte ed ha colto in flagranza di reato il responsabile di un furto con scasso procedendo all’arresto. La segnalazione è giunta tramite la telefonata al 112 NUE di una donna che ha riferito agli operatori di vedere, tramite la remotizzazione sullo smartphone delle telecamere di videosorveglianza del proprio ristorante, un individuo all’interno intento ad armeggiare nei pressi del bancone per prelevare il fondo cassa. Acquisite le informazioni essenziali, la Centrale Operativa della Questura ha subito inviato sul posto le due Volanti più vicine, che hanno individuato, bloccato e accompagnato in Questura il ladro ancora all’interno del locale e in possesso del denaro sottratto dalla cassa.

Gli approfondimenti immediatamente eseguiti dai poliziotti hanno permesso di accertare che il soggetto si era introdotto nel locale forzando con un cacciavite la porta di ingresso. A seguito della querela presentata dalla donna, il responsabile del fatto illecito è stato tratto in arresto, mentre il denaro, 600 euro circa, è stato restituito.