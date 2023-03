Furto in un centro commerciale della Valtellina, due arresti

giovedì, 9 marzo 2023

Castione Andevenno (Sondrio) – Arrestati dai carabinieri due stranieri per furto al centro commerciale.

La costante vigilanza dell’Arma volta alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori effettuata attraverso i quotidiani servizi di pattuglia e perlustrazione sull’intera provincia, ha consentito di trarre in arresto due trentenni, stranieri senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, responsabili in concorso tra loro del reato di furto aggravato all’interno dell’ipermercato di Castione Andevenno (Sondrio).

Nella tarda mattinata i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sondrio sono intervenuti presso il centro commerciale di Castione Andevenno, dove due giovani erano stati notati dagli addetti alla sicurezza aggirarsi con fare truffaldino tra gli scaffali del supermercato.

I due, infatti, fermati dai Carabinieri nel parcheggio del centro commerciale, sono stati trovati in possesso di varie confezioni di profumi, occultati all’interno di una borsa schermata con carta stagnola per eludere i sistemi antitaccheggio, del valore complessivo di oltre 440 euro.

Gli stessi sono stati pertanto dichiarati in stato di arresto per il reato di furto aggravato e trattenuti nelle camere di sicurezza del comando provinciale carabinieri di Sondrio per l’udienza di convalida, mentre i profumi sono stati subiti restituiti al responsabile del punto vendita.

di A. Pa.