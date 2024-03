Furto e ricettazione, operazioni dei carabinieri di Bolzano e Laives

giovedì, 14 marzo 2024

Bolzano – Nel tardo pomeriggio di lunedì scorso un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bolzano, durante un servizio perlustrativo nel Centro del Capoluogo, ha controllato un soggetto, extracomunitario, viaggiare su un velocipede di cospicuo valore commerciale. Approfonditi accertamenti sulla persona, giovane straniero con precedenti di polizia, hanno permesso di constatare che il mezzo fosse oggetto di “ricettazione” in quanto il possessore non è stato in grado di fornire una verosimile versione sull’origine del mezzo, né tantomeno una prova del suo acquisto. Terminata la procedura di rito, il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per lo specifico reato.

Il Comandante della Compagnia di Bolzano, Ten. Col. Stefano Esposito Vangone informa che: “I Carabinieri sono dotati di spiccato acume investigativo, nonché di una sviluppata capacità di osservazione, che consente loro di individuare immediatamente, durante i servizi perlustrativi della città, eventuali irregolarità. I Carabinieri sono silenti e discreti; il cittadino potrebbe anche non scorgerli, ma loro ci sono, in divisa, in borghese, sempre pronti a offrire supporto e a tutelare i vostri beni, le vostre persone”.

Ruba la spesa e poi prende l’autobus, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Laives hanno denunciato a piede libero per furto consumato un giovane classe 98’ senza fissa dimora.

I militari, una volta informati del taccheggio di vari articoli, appena consumato in danno un noto supermercato in via Kennedy a Laives, procedevano alla ricerca dell’autore del furto riuscendo così ad individuare l’autobus sul quale era salito, come indicato da un passante.

Dopo aver identificato alcuni soggetti corrispondenti alla descrizione, i carabinieri hanno notato un passeggero che aveva con sé una borsa con il logo del supermercato dove era stato commesso il furto. Hanno quindi proceduto ad un controllo accertando che l’uomo aveva anche uno zaino che, alla vista dei militari che salivano sull’autobus, aveva cercato di nascondere sotto un altro sedile.

I carabinieri della Stazione di Laives hanno dapprima verificato la corrispondenza con dei testimoni e poi visionato le telecamere di videosorveglianza appurando così che il fermato era effettivamente quello che aveva perpetrato il furto poco prima e quindi, avvalendosi anche del supporto di una pattuglia della Polizia Locale di Laives, lo hanno accompagnato in caserma.

E’ stato quindi denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Bolzano per furto per un valore complessivo di 279 euro e ora la sua posizione è al vaglio della Magistratura. La merce è stata interamente restituita al supermercato.