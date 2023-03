Furto di gasolio a Zone, un arresto e una denuncia dei carabinieri

martedì, 28 marzo 2023

Zone (Brescia) – Un arresto in flagranza e una denuncia per furto di gasolio. I carabinieri della Stazione di Marone hanno arrestato un uomo di 51 anni e hanno denunciato il complice di 61 anni per il furto aggravato di gasolio destinato all’autotrazione dalla cisterna di un’impresa di rivestimenti industriali presso la cava “Calarusso” di Zone (Brescia).

I responsabili della ditta si erano accorti che dal mese di agosto 2022 si erano verificate ripetute perdite dal loro deposito di gasolio, per un totale complessivo di circa 2.500 litri. Dopo aver denunciato il fatto, i carabinieri di Marone hanno individuato i due responsabili e hanno fermato all’uscita della cava il materiale esecutore del furto. Nel suo zaino è stata trovata una tanica di 10 litri di gasolio appena prelevato.

La successiva perquisizione a casa del complice consentiva ai militari di recuperare altre 28 taniche ricolme di gasolio, alcune delle quali riportavano il marchio della ditta danneggiata che ne otteneva la restituzione. L’arresto è stato convalidato questa mattina con rito per direttissima.