Furto di cellulare e ricettazione di formaggi e vini: due arresti e denunce a Bolzano

mercoledì, 29 novembre 2023

Bolzano – Doppia operazione della Polizia di Stato a Bolzano, con un arresto per furto di un cellulare, un arresto e denuncia per ricettazione di formaggi e vini.

ARRESTO PER FURTO CELLULARE SU TRENO

La Polizia Ferroviaria di Bolzano e dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Bolzano ha eseguito l’arresto in flagranza di un cittadino pakistano di 30 anni per furto aggravato di un telefono mobile avvenuto sul treno.

Nello specifico, il giovane era salito poco prima della partenza sul convoglio ferroviario delle 6.42 per Roma, strappando uno smartphone dalle mani di una ragazza che si era appena accomodata e scendendo velocemente, per poi scappare fuori dalla Stazione, inseguito per un breve tratto dalla vittima.

La tempestiva richiesta di aiuto giunta agli Agenti della Polfer ha permesso in breve tempo di avviare le ricerche, da parte delle Volanti della Questura bolzanina, dell’autore del reato, di cui è stata fornita un’immagine estrapolata dal video delle telecamere di sorveglianza dello scalo.

Inoltre, sfruttando la funzione di geolocalizzazione del telefono preventivamente attivata dalla persona derubata, l’attività è stata concentrata in una precisa zona del capoluogo.

Pertanto, in meno di mezz’ora dall’evento gli Agenti sono riusciti ad individuare e bloccare il ladro lungo l’argine del fiume Isarco, dove, vistosi scoperto, stava tentando di disfarsi del bene, del valore di 800 euro.

La persona, pluripregiudicata per reati specifici e residente in provincia di Bolzano, è stata condotta in ufficio e dichiarata in stato di arresto, misura convalidata dall’autorità giudiziaria altoatesina.

Quanto sottratto alla vittima è già stato riconsegnato in sede di presentazione della denuncia presso gli uffici della Sezione di Polizia Ferroviaria.

ARRESTATO IL “VENDITORE” DI UN’INGENTE QUANTITÀ DI OLIO VINI E FORMAGGI

Nei giorni scorsi, durante un servizio, l’attenzione di due operatori della Squadra Volante della questura di Bolzano veniva attirata da due minori, seguiti a breve distanza da un soggetto pregiudicato, ben noto agli stessi, che stavano spingendo un carrello da supermercato coperto da una scatola e da un giubbotto, per poi fare ingresso all’interno di una pizzeria.

Gli operatori, vista l’insolita scena, decidevano di intervenire prontamente per effettuare le necessarie verifiche.

Entravano così nel locale e notavano che i tre, poi identificati come padre e due figli, stavano consegnando a quello che è il titolare della pizzeria la merce contenuta nel carrello.

L’intervento della Squadra Volante permetteva quindi di rinvenire e sequestrare numerosi prodotti alimentari di cui nessuno dei due uomini maggiorenni, il venditore e l’acquirente, era in grado di fornire la ricevuta di acquisto o dimostrarne la provenienza.

Nel dettaglio la Polizia procedeva al sequestro di 56 confezioni di formaggio, per un peso complessivo di quasi 135 kg, di oltre 100 bottiglie di vini, liquori vari e olio di oliva, per un valore commerciale di almeno 4000 euro.

La perquisizione a carico del pregiudicato veniva estesa anche al suo veicolo, nel quale venivano rinvenute ulteriore merce provento di furto e due tenaglie della lunghezza di 20 cm.

Accompagnati in Questura i due ricettatori, il titolare della pizzeria veniva denunciato, mentre il pregiudicato veniva arrestato e subito dopo tradotto presso la Casa Circondariale di Bolzano. Per quanto concerne la merce, gran parte era riconsegnata al responsabile del supermercato individuato come vittima dei furti.