Furto di biciclette, i carabinieri di Sirmione denunciano il ladro

domenica, 30 aprile 2023

Sirmione (Brescia) – I carabinieri della Stazione di Sirmione (Brescia) hanno denunciato un cittadino straniero per il presunto furto in abitazione. Le indagini condotte dai militari sono partite dal 22 aprile, quando è stata presentata presso quel Comando la prima denuncia da parte di un cittadino di Sirmione per il furto della propria e-bike dalla propria abitazione tramite l’effrazione della basculante dell’autorimessa. A questa denuncia, nella stessa data, ne sono seguite altre due da parte di altri due residenti a Sirmione, del tutto identiche alla prima, per un totale di tre e-bike asportate illecitamente nella stessa serata.

I carabinieri di Sirmione è stata presentata un’ulteriore denuncia per il furto di altre due e-bike, sempre con le stesse modalità, nella stessa zona del comune lacustre.

Immediate le indagini condotte dai militari, i quali, dopo una serie di approfonditi e tempestivi accertamenti, sono riusciti a localizzare tutte le bici elettriche asportate, ciascuna di ingente valore, all’interno dell’autorimessa di un’abitazione di un cittadino straniero residente nella provincia di Brescia, al quale è stata attribuita la responsabilità dei furti commessi nei giorni precedenti.

All’interno della stessa abitazione è stato rinvenuto anche un monopattino elettrico, anch’esso di ingente valore e anch’esso provento di furto dal comune di Sirmione.

Tutto il materiale rinvenuto è stato restituito ai legittimi proprietari, mentre il cittadino straniero è stato denunciato per il presunto reato di furto in abitazione.