Furto di bevande, 62enne arrestato dai carabinieri nel Bresciano

giovedì, 6 aprile 2023

Carpenedolo (Brescia) – Arresto per furto aggravato. I carabinieri della Stazione di Carpenedolo (Brescia) hanno tratto in arresto un 62enne quale presunto responsabile di un furto aggravato consumato, durante la notte, ai danni di alcuni distributori di bevande siti in un’azienda del luogo.

Il sospettato è stato fermato da una pattuglia quando si stava allontanando a bordo di una bicicletta, ancora in possesso della refurtiva e di alcuni arnesi da scasso.

Durante gli accertamenti è emerso che l’indagato avrebbe forzato la porta d’ingresso dell’azienda, asportando il denaro contante contenuto all’interno dei distributori. A seguito della convalida dell’arresto, è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.