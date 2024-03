Furto d’auto a Bolzano, ricettazione e guida senza patente: nei guai in quattro

martedì, 5 marzo 2024

Egna (Bolzano) – I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Egna hanno denunciato a piede libero per ricettazione in concorso 4 persone, in relazione ad un’automobile rubata due giorni prima a Bolzano.

I militari del Nucleo Operativo Radiomobile già da giorni erano sulle tracce dell’autovettura, infatti ne stavano monitorando gli spostamenti e, dopo alcuni tentativi, sono riusciti ad intercettare alle 3 circa del 29 febbraio la Ford Fiesta oggetto di furto, mentre era in transito in località Maso Hilber in via San Giacomo di Laives, ove i militari avevano predisposto un dispositivo per bloccare la macchina.

Gli occupanti, 4 maggiorenni di cui due senza fissa dimora, sono stati immediatamente fermati e sottoposti a perquisizione nel corso della quale, all’interno del veicolo, sono stati rinvenuti 4 sacchi di farina e un monopattino elettrico di colore nero marca XIAOMI, di cui gli occupanti non stati in grado di riferirne la provenienza e, per questo, è stato sequestrato e sono in corso le ricerche per risalire al legittimo proprietario.

Oltre alla contestazione per ricettazione, il conducente è stato denunciato anche per guida senza patente, poiché mai conseguita. L’autovettura, insieme ai 4 sacchi di farina, sono già stati riconsegnati al proprietario, residente a Bolzano, titolare di una pizzeria, che ovviamente ha rivolto attestati di apprezzamento nei confronti dei Carabinieri.

La posizione dei quattro indagati è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Bolzano.

