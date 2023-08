Furto al Green Bistro di Bolzano, denunciati quattro ladri e un gestore

venerdì, 18 agosto 2023

Bolzano – La Squadra Mobile di Bolzano risolve il caso del furto al “Green Bistro“: denunciati i 4 autori ed un gestore per ricettazione. Gli operatori della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Bolzano, nell’ambito delle indagini svolte sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, hanno sottoposto a perquisizione personale e locale un altoatesino che gestisce un esercizio per la somministrazione di cibi e bevande, rinvenendo parte delle attrezzature rubate presso il bar – ristorante “Green Bistro” di Bolzano.

Il furto era avvenuto durante le notti del 9 e 10 luglio scorsi, approfittando della chiusura per ferie del pubblico esercizio. In particolare, è stata rinvenuta e sequestrata una macchina lavabicchieri computerizzata del valore di circa 5.000 euro. Al gestore altoatesino viene ora contestato il delitto di ricettazione.

La Polizia di Stato ha già rintracciato e denunciato alla Procura della Repubblica di Bolzano anche i 4 autori del furto (3 uomini e una donna di nazionalità marocchina).

ARRESTATI DUE CITTADINI ALBANESI PER SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Nell’ambito dei potenziati servizi di controllo del territorio per le ferie estive, una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Bolzano ha fermato un’autovettura condotta da un cittadino albanese residente fuori provincia.

Durate il controllo, il conducente ha cercato di disfarsi di una sigaretta elettronica.

Pertanto la stessa è stata attentamente controllata, così come altre due uguali alla prima, sempre nella disponibilità del soggetto, rinvenendo e sequestrando 23 dosi di cocaina del peso complessivo di 20 grammi circa.

In ausilio sono allora intervenuti gli specialisti della materia, gli uomini della Sezione Narcotici della Squadra Mobile della questura di Bolzano, che hanno proceduto alla perquisizione di un appartamento utilizzato da un amico del citato conducente, suo connazionale.

Le operazioni di ricerca hanno consentito di rinvenire e sequestrare altre 179 dosi di cocaina, confezionate nello stesso modo di quelle dell’auto, del peso complessivo di oltre un etto e mezzo.

I due sono stati dichiarati in arresto e messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano. Al conducente dell’autovettura è stata anche ritirata la patente di guida.