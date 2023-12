Furto ai mercatini di Natale di Bressanone, coppia arrestata

venerdì, 1 dicembre 2023

Bressanone (Bolzano) – Furto ai mercatini di Natale di Bressanone: coppia di polacchi – lui 45enne, lei 34enne – arrestata dai carabinieri della Compagnia di Bressanone. I due hanno rubato ad uno stand dei mercatini di Natale di Bressanone, l’intero incasso della giornata, una cifra in contanti di più di 2000 euro.

I due si fingevano semplici turisti, intenti a godersi l’atmosfera natalizia e ad osservare le bancarelle. Tuttavia, giunti allo stand preso di mira la donna ha iniziato a distrarre il titolare, fingendo di essere interessata e chiedendo informazioni sui vari articoli. Nel frattempo il suo compagno, sfruttando l’occasione creata ad arte, si intrufolava all’interno della bancarella, dietro al bancone, dove, dopo aver individuato la cassa, la svuotava di tutto il denaro contante in essa contenuto. Nonostante la maestria ed i movimenti veloci, l’attività del ladro non è passata inosservata dal titolare il quale, accortosi di quanto stava accadendo, tentava di fermare il ladro che, di tutta risposta, si svincolava con una gomitata e si dava alla fuga insieme alla compagna. Il titolare, nonostante lo smarrimento e la paura non si dava per vinto mettendosi subito alla ricerca della pattuglia di carabinieri disposta appositamente per la vigilanza ai mercatini che, in quel momento, si trovava in un altro punto della piazza Duomo di Bressanone. I militari, raggiunti dalla vittima, assumevano immediatamente speditive informazioni circa la descrizione e la direzione di fuga dei ladri, e si mettevano subito alla loro ricerca, allertando contemporaneamente le altre pattuglie presenti nella città vescovile. La velocità di reazione dei militari, unita al fondamentale contributo di alcuni ragazzi che fornivano ulteriori dettagli sui due fuggitivi, consentivano di incastrarli nella centralissima e poco lontana via Albuino.

I carabinieri, perquisendo gli arrestati, ritrovava su di loro e sequestrava l’ingente somma di denaro sottratta, della quale è già stata disposta la restituzione al legittimo proprietario.

Inoltre, dopo averla recuperata, veniva perquisita anche l’automobile in uso alla coppia, all’interno della quale venivano rinvenuti svariati capi e accessori di abbigliamento ancora etichettati, di cui alcuni ancora con l’antitaccheggio, bottiglie di superalcolici ancora confezionate, coltelli e utensili utili allo scasso, per esempio un flex con lama sottile, strumento solitamente utilizzato per violare piccole casseforti o cassette di sicurezza. Il sospetto, quindi, è che la coppia, prima di visitare Bressanone, abbia preso di mira anche altri mercatini (Innsbruck), negozi o abitazioni. Sono ovviamente in corso ulteriori indagini e accertamenti per verificare questa circostanza.

“Un importante risultato operativo, che testimonia la presenza e l’efficacia dell’Arma dei Carabinieri nella città di Bressanone – dichiara il comandante della Compagnia Carabinieri di Bressanone, Capitano Ottavio Tosoni – che aggiunge “Il periodo Natalizio, caratterizzato da un aumento degli eventi e dalla conseguente maggiore presenza di turisti sul territorio richiede a Noi Forze dell’ordine uno sforzo ulteriore, che noi Carabinieri stiamo fornendo in termini di presenza, con un numero maggiore di pattuglie negli orari pomeridiani e serale, ed in termini di concentrazione, con servizi dedicati alle singole esigenze, quali ad esempio, la vigilanza ai Mercatini di Natale”. Questo sforzo, certamente testimoniato dall’evento riferito, è riconosciuto ed apprezzato anche da cittadinanza ed organizzatori, come può evincersi anche dalle parole di Werner Zanotti, direttore di Bressanone Turismo, il quale, ringraziando l’Arma, ha dichiarato inoltre che “La presenza dei Carabinieri, così come quella delle altre Forze di Polizia, è per noi importantissima e fondamentale e ci permette di organizzare e svolgere eventi importanti, come i Mercatini di Natale, in un contesto di grande supporto, attenzione alle nostre esigenze e sicurezza per esercenti ed ospiti”.

Gli arrestati sono stati associati rispettivamente presso nel carcere di Bolzano e la sezione Femminile della casa circondariale di Trento, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.