Furto aggravato, 39enne arrestato a Sondrio

mercoledì, 19 luglio 2023

Sondrio – Nel capoluogo valtellinese la Polizia di Stato ha arrestato un 39enne italiano per il reato di furto aggravato.

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sondrio, impegnato nell’attività di servizio di controllo del territorio nell’area del centro storico cittadino, intensificato a seguito dei furti alle autovetture avvenuti negli scorsi giorni, in particolare nel parcheggio sotterraneo di Piazza Garibaldi e nel parcheggio in via Donegani, nella tarda serata di lunedì ha ricevuto la segnalazione che un uomo si aggirava con fare sospetto intorno alle autovetture nel parcheggio sotterraneo di Piazza Garibaldi.

Giunta sul posto, la Volante ha notato una macchina con a bordo un uomo a torso nudo il quale, alla vista della Polizia, inseriva la retromarcia e si dava alla fuga verso i piani inferiori del parcheggio.

Gli operatori della Questura si sono messi immediatamente all’inseguimento dell’uomo che scendeva dall’autovettura e proseguiva la fuga a piedi. Lo stesso è stato prontamente bloccato dagli agenti dopo pochi metri. Il soggetto, con numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Sondrio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.