sabato, 2 dicembre 2023

Livigno – I carabinieri della Stazione di Livigno hanno arrestato un 31enne straniero in esecuzione dell’Ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Sondrio, come aggravamento della precedente misura cautelare dell’obbligo di dimora a cui era stato sottoposto poche settimane fa in seguito all’arresto per furto aggravato commesso a Sondrio nei giorni precedenti. Il giovane è stato condotto presso il carcere di Sondrio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.