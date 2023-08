Furti su auto a Comano e Tenno: madre arrestata, figli denunciati

domenica, 20 agosto 2023

Comano Terme (Trento) – Furti su auto e ricettazione in concorso: madre arrestata e i due figli denunciati. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia locale delle Giudicarie dopo una spaccata ai danni di un’auto in sosta in val Lomasona nel comune di Comano Terme e il furto su un’auto a Tenno.

La tecnica utilizzata dai tre è stata quella di rompere un finestrino e asportare quanto c’era all’interno delle vetture. Dopo aver visionato il sistema di videosorveglianza e sulla base delle segnalazioni di testimoni gli agenti della Polizia locale con la collaborazione dei carabinieri ha intercettato la vettura con mamma e due figli a bordo e rinvenuto la refurtiva. La madre è finita in carcere, i due figli minorenni, denunciati alla Procura dei Minori di Trento per il reato di furto aggravato e ricettazione in concorso tra loro.