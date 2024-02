Furti nel Bresciano: tre arresti dei carabinieri

mercoledì, 14 febbraio 2024

Calcinato (Brescia) – Due arresti grazie alla segnalazione di un cittadino a Calcinato. Nel corso della scorsa notte, i militari della Stazione Carabinieri di Calcinato coadiuvati dall’Aliquota Radiomobile di Desenzano, sono interventi nei pressi della tabaccheria di Via Vittorio Emanuele II arrestando in fragranza di reato per tentato furto e ricettazione due giovani italiani residenti in provincia. I due , trovati in possesso di arnesi atti allo scasso, avevano tentato di sfondare la vetrata dell’esercizio per accedere al suo interno. La collaborazione dei cittadini è stata fondamentale per la tutela della sicurezza e della legalità. In questo caso infatti, la solerte segnalazione di un residente insospettito dai rumori fatta tramite NUE 112 ed arrivata alla Centrale Operativa di Desenzano del Garda, ha permesso ai militari di intervenire prontamente bloccando i malviventi.

Rudiano: evade dai domiciliari, arrestato dai Carabinieri in possesso di arnesi da scasso.

Nel corso della tarda serata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Castrezzato hanno arrestato un cittadino albanese grazie alla segnalazione fatta al NUE 112 da un residente che lo aveva visto aggirarsi a piedi con fare sospetto nella zona residenziale di Rudiano. I militari, ricevuta la notizia, hanno individuato ed arrestato la persona segnalata che risultava inoltre essere evasa dagli arresti domiciliari in provincia di Bergamo.

La comunicazione pervenuta alla Centrale Operativa di Chiari e il tempestivo intervento di militari hanno probabilmente permesso di prevenire che il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, potesse rendersi autore di ulteriori reati: lo stesso è stato infatti trovato in possesso di un cacciavite ed una tenaglia.