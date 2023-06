Furti nel Bresciano, la Polizia di Stato arresta la banda della “Mille Miglia”

martedì, 13 giugno 2023

Brescia – Banda della “Mille miglia“, la Polizia di Stato arresta i quattro componenti. La Squadra Mobile di Brescia, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Brescia su richiesta della locale Procura Distrettuale della Repubblica, ha arrestato quattro cittadini italiani, residenti nel Bresciano, con precedenti specifici e legati tra loro anche da rapporti familiari, ritenuti gravemente indiziati di far parte di un’associazione a delinquere, finalizzata ad una serie di delitti contro il patrimonio e della commissione di alcuni episodi di furto, ricettazione e condotte di autoriciclaggio, consumati sul territorio di Brescia e, in parte, di Verona, a cavallo dei mesi di maggio e giugno del 2022. Tre dei quattro arrestati, peraltro, erano già stati arrestati cinque anni fa, ritenuti autori del clamoroso furto, avvenuto a Brescia alla vigilia della partenza dell’edizione 2018 della Mille Miglia, di una storica Alfa Romeo, del valore di oltre un milione di euro, con cui due cittadini olandesi si erano iscritti alla celebre gara automobilistica. Anche in quel caso, l’auto venne poi rinvenuta e restituita ai proprietari dal personale della Squadra Mobile della questura di Brescia.

L’ordinanza eseguita costituisce esito di attività d’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Brescia e delegata alla Squadra Mobile della Questura di Brescia, in relazione ad un furto commesso il 1 maggio 2022 ai danni di un negozio di bici elettriche di Brescia, assaltato col metodo del buco, ossia attraverso l’esecuzione di un foro nella parete divisoria che separa i locali del negozio stesso da quelli di un contiguo fabbricato, disabitato, la successiva introduzione dei malfattori attraverso lo stesso foro (con elusione dei dispositivi di sicurezza dell’esercizio) ed il trafugamento di bici elettriche per un valore di diverse decine di migliaia di euro.

Il successivo 27 maggio 2022, analogo furto è stato commesso ai danni di un negozio di materiali edili e rivestimenti a Brescia, con il trafugamento di una cassaforte contente denaro contante. Il successivo 8 giugno 2022, è stato colpito invece un negozio di sanitari ed arredi di Brescia.

Gli approfondimenti investigativi esperiti in relazione ai tre episodi, su ognuno dei quali è intervenuta la Polizia di Stato, hanno permesso di isolare elementi di sospetto circa la riconducibilità della commissione di essi in capo ai quattro arrestati.

A carico degli stessi sono state avviate mirate indagini, anche con l’ausilio di dispositivi tecnici, che – alla stregua del livello di accertamento connesso alla fase di indagine preliminare in cui versa il procedimento – hanno permesso di raccogliere riscontri indiziari circa la responsabilità degli stessi nonché isolare ulteriori condotte delittuose di singolare rilievo.

È emerso, invero, che i medesimi presunti autori dei fatti, in concomitanza con lo svolgimento della celebre gara automobilistica “1000 Miglia” del 2022, avrebbero commesso almeno quattro furti ai danni di turisti stranieri, alloggiati in strutture ubicate sulle sponde bresciane e veronesi del lago di Garda (in uno di questi episodi asportando una tavola da “Flite Board” del valore di oltre 9 mila euro, poi rinvenuta e restituita dalla Polizia di Stato).

Inoltre, ricorrendo all’impiego di auto recanti falsi distintivi dell’ente organizzatore della gara, onde accedere ad aree riservate agli addetti ai lavori senza sollevare sospetti, gli indagati si sarebbero avvicinati a due fotografi ufficiali, al seguito di una scuderia automobilistica partecipante alla competizione sportiva, sottraendo loro, furtivamente, attrezzature fotografiche che sono state successivamente recuperate dagli operatori della Polizia di Stato e restituite agli aventi diritto. La Procura della Repubblica di Brescia al termine delle indagini, ritenendo un solido quadro indiziario a carico dei quattro indagati, ha richiesto e ottenuto l’ordinanza cautelare eseguita dalla Polizia di Stato. I quattro sono rinchiusi nelle carceri di Brescia.

di Red. Cro.