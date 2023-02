Furti in Valtellina, condannato a 3 anni e 4 mesi ladro seriale

giovedì, 16 febbraio 2023

Sondrio – Ladro seriale condannato a 3 anni e 4 mesi. Il giudice Giulia Estorelli ha inflitto una pena esemplare a un 45enne residente a Capriate San Gervasio che lo scorso anno con un’auto presa a noleggio aveva raggiunto la Valtellina e messo a segno furti e razzie in negozi, uffici e case a Morbegno e Cosio Valtellino.

Undici episodi tra furti e tentati in una sola notte, il 26 marzo 2022. Grazie al servizio di videosorveglianza o carabinieri sono risaliti al 45enne, che era già conosciuto per altri colpi messi a segno in Lombardia e arrestato. Al termine del processo l’accusa ha chiesto una condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione; il giudice monocratico del tribunale di Sondrio Giulia Estorelli in inflitto una pena di 3 anni e 4 mesi, oltre a una multa di 2.033 euro e al pagamento delle spese processuali.