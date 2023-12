Furti in casa di notte, arrestato dai carabinieri di Vobarno

lunedì, 4 dicembre 2023

Vobarno (Brescia) – I carabinieri della Stazione di Vobarno hanno arrestato un cittadino albanese con precedenti per reati contro il patrimonio. Alle 3 della scorsa notte, una pattuglia impegnata in un servizio straordinario per la prevenzione dei furti, ha intercettato un furgone per le vie di Vobarno che si è dato alla fuga alla vista dei militari. Dopo un inseguimento, il furgone si è schiantato contro un muro.

L’autista, che è stato immediatamente bloccato, non aveva mai conseguito la patente e aveva a bordo attrezzi utilizzabili per lo scasso. E’ stato arrestato per resistenza a causa della fuga pericolosa.