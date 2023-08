Furti e spaccio, due arresti dei carabinieri nel Bresciano

venerdì, 18 agosto 2023

Padenghe del Garda (Brescia) – Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Manerba del Garda a seguito di segnalazione giunta alla Centrale Operativa di Salò, sono intervenuti a Padenghe del Garda nei pressi del cantiere di un’abitazione in fase di ristrutturazione, dove erano stati segnalati dei rumori sospetti. Giunti sul posto, i carabinieri hanno intercettato un furgone che si stava allontanando dalla zona. Alla vista dei militari, i due uomini a bordo del veicolo hanno abbandonato il mezzo e cercato di guadagnare la fuga a piedi. Uno dei due, cinquantenne residente nella provincia di Bergamo, è stato raggiunto nella campagna circostante e tratto in arresto dai militari al termine di una breve colluttazione.

A bordo del furgone abbandonato dai soggetti sono state rinvenute quattrocento pedane in alluminio, asportate poco prima dal ponteggio del cantiere, per un valore stimato di circa dodicimila euro.

Il Giudice del Tribunale di Brescia, nella mattinata odierna, ha convalidato l’arresto, applicando al soggetto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Le indagini per l’identificazione del complice sono tuttora in corso, mentre il materiale rinvenuto è stato restituito al legittimo proprietario.

BLITS A MONTICHIARI

Nell’ambito di un’attività info-investigativa finalizzata alla repressione del traffico e dello spaccio di stupefacenti, nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile di Brescia, hanno tratto in arresto a Montichiari un trentenne albanese residente in zona.

Il giovane sospettato, uscito di casa a bordo di vettura di grossa cilindrata, è stato sorpreso nei pressi di un esercizio commerciale e sottoposto a perquisizione. Trovato in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno proseguito le ricerche nell’abitazione del soggetto. L’attività ha permesso agli operanti di rinvenire cocaina per un totale di 60 grammi e bilancini di precisione. La sostanza stupefacente era suddivisa in involucri di cellophane tra i quali dodici dosi monouso pronte per essere cedute. Durante la perquisizione sono stati inoltre rinvenute banconote per un totale di ottocento euro, somma sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il Giudice del Tribunale di Brescia, nella mattinata odierna, ha convalidato l’arresto, disposto il pagamento di 1.600 euro di multa, la pena di 1 anno, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e l’immediata liberazione.