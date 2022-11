Furti e molestie su donne: 40enne arrestato a Trento

martedì, 15 novembre 2022

Trento – Nella serata di ieri personale delle Volanti della Questura e del NORM della Compagnia dei Carabinieri di Trento hanno arrestato un quarantasettenne romeno che, dopo aver rubato diversi prodotti all’interno di un supermercato del centro cittadino, ha molestato alcune ragazze all’interno dell’esercizio commerciale e successivamente, all’arrivo delle forze di polizia, ha posto resistenza a pubblico ufficiale e danneggiato l’autovettura della Polizia di Stato.

Erano circa le 19 quando è arrivata ai Carabinieri del NORM la chiamata tramite il numero unico di emergenza 112 per una persona che, palesemente ubriaca, stava molestando una commessa e alcune clienti all’interno di un supermercato.

Giunti immediatamente sul posto , i militari hanno trovato il malfattore completamente ubriaco e molto aggressivo, motivo per il quale hanno chiesto ausilio alla Volante della Questura.

Alla vista degli uomini in divisa il quarantasettenne, che aveva già trafugato alcuni prodotti alimentari, ha dato in escandescenza inveendo contro di loro e minacciandoli di ritorsioni se avessero proceduto nei suoi confronti.

Con non poche difficoltà, la Volante ha caricato in macchina il cittadino romeno per procedere nei suoi confronti: a questo punto l’uomo ha iniziato a calciare, danneggiando l’auto di servizio.

Arrivati presso il Comando dei Carabinieri, il malvivente si è nuovamente scagliato contro gli uomini in divisa che si sono visti costretti a puntargli addosso il taser per contenerlo. Alla vista dell’arma ad impulsi elettrici, l’uomo si è subito calmato, dimostrandosi collaborativo. Al termine dell’attività, gli operatori della Volante ed il personale del NORM hanno congiuntamente proceduto all’arresto del cittadino romeno. Questa mattina è stato convalidato l’arresto.