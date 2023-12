Furti aggravati nella notte a Rovereto, due arresti

venerdì, 22 dicembre 2023

Rovereto (Trento) – Continua incessante l’azione di prevenzione e repressione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rovereto per garantire sicurezza ai cittadini e arginare il diffondersi di attività illecite, in particolare dei furti in orario notturno.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rovereto durate le prime ore del mattino di oggi hanno tratto in arresto due soggetti stranieri che nel corso della notte avevano perpetrato sei furti con scasso nei centri abitati di Mori e Brentonico.

Attorno alle ore 00.30 odierne, i militari dell’Arma di Rovereto, su attivazione della Centrale Operativa del Comando Compagnia, sono intervenuti per un furto con scasso perpetrato presso una farmacia di Mori. I militari giunti sul posto hanno proceduto ad effettuare i previsti rilievi, acquisendo una serie di importanti elementi investigativi, anche tramite le immagini del sistema di videosorveglianza di cui l’esercizio commerciale era dotato e che poi si sono rivelate elemento utilissimo per l’attività d’indagine.

Durante le suddette operazioni sono stati tuttavia consumati, con le stesse modalità, ulteriori cinque furti presso altrettanti esercizi commerciali (farmacie e bar) posti sempre nell’abitato di Mori. Sulla scorta delle attivazioni avute e grazie agli elementi investigativi acquisiti, i militari dell’Arma hanno avviato una rapida quanto continua attività di ricerca degli autori dei furti impiegando le pattuglie della Compagnia.

Grazie all’incessante lavoro dei militari, alla padronanza nel controllo del territorio e alla stretta collaborazione con la cittadinanza, gli autori dei furti sono stati individuati all’interno della stazione ferroviaria di Rovereto. Gli stessi, immediatamente riconosciuti dai militari, sono stati fermati. Gli stessi, opportunamente perquisiti dagli operanti, sono stati trovati in possesso di parte della refurtiva costituita da 3mila euro in contanti, alcuni pacchi di “Gratta e Vinci” per un valore stimato di circa 4mila euro, nonché numerose stecche di sigarette.

Di quanto avvenuto è stata data immediata notizia alla Procura di Rovereto che confermava l’arresto disponendo la loro traduzione presso la Casa circondariale di Spini di Gardolo, in attesa dell’udienza di convalida da parte del G.I.P..

L’attività degli uomini della Benemerita continua sulla Città di Rovereto e su tutto il territorio della Vallagarina con la sempre incessante azione di prevenzione e repressione intrapresa la quale si avvale del fondamentale contributo delle comunicazioni dei cittadini al 112.