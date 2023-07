Fugge con una moto rubata, arrestato dai carabinieri a Bolzano

sabato, 22 luglio 2023

Bolzano – I militari della Compagnia di Bolzano hanno arrestato un uomo per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di segnalazione per disturbo alla quiete pubblica, i carabinieri sono intervenuti in via Achille Grandi a Bolzano ove alcuni soggetti erano stati segnalati percorrere a velocità sostenuta la suddetta via su di un motociclo di fabbricazione giapponese di colore nero. Giunti sul posto, alla vista dei militari, due dei tre soggetti si sono dati alla fuga, mentre il terzo, in sella alla moto, ha atteso che uno dei due carabinieri si avvicinasse per partire a tutta velocità e guadagnare la fuga. Dopo un breve inseguimento i carabinieri sono riusciti a fermare il fuggitivo, poi identificato in un ventiquattrenne senza fissa dimora. Lo stesso, per tentare di sottrarsi al controllo ha aggredito i militari anche utilizzando il casco quale oggetto contundente, venendo però bloccato e tratto in arresto per l’ipotesi di reato di resistenza a un pubblico ufficiale. Lo stesso dovrà anche rispondere del reato di ricettazione poiché i carabinieri hanno scoperto che non è il proprietario del motociclo e per questo è stato denunciato rubato in Bolzano a inizio luglio.

Al riguardo il comandante della Compagnia di Bolzano tenente colonnello Stefano Esposito Vangone: “l’arresto operato dai Carabinieri della sezione Radiomobile di Bolzano si inserisce nella più ampia cornice operativa volta a garantire una estate sicura, sicurezza che deve essere intesa sia come diritto dei cittadini a non temere di uscire per le vie della città, di lasciare i propri mezzi di trasporto sotto casa, senza timore che vengano rubati, ma anche come diritto a poter riposare indisturbati nelle ore notturne, per poter dormire sonni tranquilli. I Carabinieri garantiranno un’estate sicura attraverso un’intensificazione dei controlli serali e notturni sia su pubblica via, che all’uscita dai pubblici locali o nei centri di aggregazione giovanile; sono molteplici i rinforzi giunti sul Capoluogo a tutela della comunità e a tal proposito invito tutti i cittadini a segnalare alla Stazione Carabinieri di Bolzano ogni problematica, soprattutto quelle rilevate nei pressi delle proprie abitazioni, con la promessa di un intervento rapido ed efficace a tutela del riposo e dei propri averi”.

Il motociclo è stato restituito al proprietario e la misura precautelare è stata convalidata.