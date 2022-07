Frontale tra due auto ad Artogne: morto giovane di Lovere

mercoledì, 20 luglio 2022

Artogne – Terribile incidente stradale sulla statale 42 del Tonale ad Artogne (Brescia): trentenne di Lovere (Bergamo) perde la vita nello scontro frontale tra due auto. Ferita anche la conducente dell’altra auto ricoverata alla Poliambulanza di Brescia. E’ la terza vittima nel tratto di statale 42 tra Darfo e Artogne degli ultimi mesi.

Sul posto sono giunti un’ambulanza di base, l’eliambulanza, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Breno e i vigili del fuoco del distaccamento di Darfo Boario Terme. Vane le manovre rianimatorie dei sanitari nei confronti del 30enne bergamasco, mentre la ragazza alla guida dell’altra auto ha riportato traumi e contusioni, ma non è in pericolo di vita. La ricostruzione dell’incidente è stata effettuata dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Breno. All’origine potrebbe esserci stato un malore o un colpo di sonno per il giovane che ha perso la vita e stava procedendo verso Darfo Boario (Brescia).