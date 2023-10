Frana sulla Sp345 a Collio, chiusa per 15 giorni la Sp5 a Borno

lunedì, 30 ottobre 2023

Borno (Brescia) – Resterà chiusa per almeno 15 giorni la Sp5 tra Paline di Borno e la Valle di Scalve, mentre in serata è stata chiusa per una frana la Sp345 in Comune di Collio (Brescia).

I tecnici della Provincia di Brescia e dell’impresa che hanno in appalto la manutenzione delle strade provinciali al lavoro per una frana caduta al km 33+700 della Sp 345 “delle Tre Valli” in territorio di Collio, poco dopo la miniera Prealpina. La frana ha divelto le barriere paramassi poste a protezione della sede stradale. Viste le condizioni metereologiche in corso e l’impossibilità di intervenire in sicurezza, la strada rimarrà chiusa durante la notte.

È stata avvisata la Protezione Civile che ha garantito il presidio delle chiusure a monte e a valle della frana. Domani mattina ci sarà un sopralluogo dei geologici e dei rocciatori esperti.

Intanto a Borno sono iniziati i lavori di sistemazione del versante a monte della strada provinciale Sp 5 dalla località paline al confine con la provincia di Bergamo. Viste le intense piogge del pomeriggio e le previsioni meteorologiche per domani, la strada rimarrà chiusa per ragioni di sicurezza. Non appena le condizioni lo consentiranno, si potrà aprire al termine dei lavori e nei fine settimana.

Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è di circa 15 giorni, condizioni meteorologiche permettendo.