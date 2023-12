Frana in via Vigne, a Piancogno si fa la conta dei danni

martedì, 5 dicembre 2023

Piancogno (Brescia) – In via Vigne a Piancogno si fa la conta dei danni della frana che si è staccata nella notte tra venerdì e sabato. Sono stati attivati dal Comune di Piancogno, guidato dal sindaco Francesco Sangalli, tutti i sistemi di prevenzione e sicurezza, con tanto di sopralluoghi da parte dei tecnici e geologi e l’utilizzo anche di droni, così da avere un quadro completo sulla situazione. Il Comune ha predisposto un pronto intervento con 100mila euro che Regione Lombardia mette a disposizione, per iniziare i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del versante roccioso.

La falesia sopra Via Vigne si è staccata completamente, scaricando delle rocce di enormi dimensioni a valle, distruggendo una casa utilizzata nei fine settimane e durante le vacanze e per fortuna non c’era alcuna persona all’interno. I massi che si sono staccati dal piano di Gobbia hanno divelto anche la seconda rete di protezione che era stata realizzata alcuni anni fa. Ora la situazione è sotto controllo e i tecnici pianificheranno in tempi brevi i primi interventi.