Frana in via Vigne a Piancogno: masso distrugge una casa, sfollate famiglie

venerdì, 1 dicembre 2023

Piancogno (Brescia) – Una frana si è abbattuta nelle scorse ore in via Vigne a Piancogno (Brescia): massi di grosse dimensioni hanno distrutto una casa disabitata e danneggiato altre case. Sono state sfollate le famiglie residenti in zona e sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Darfo Boario e del distaccamento di Breno, i carabinieri, la Protezione Civile, i tecnici del Comune e il sindaco di Piancogno, Francesco Sangalli.

Poco dopo le 5:40 di stamani massi di grandi dimensioni si sono staccati dalla parte alta di via Vigne e provocato danni ingenti ad abitazioni, la strada è interrotta. Le famiglie residenti in via Vigne sono state sfollate ed hanno trovato ospitalità a Piamborno. Sono in corso verifiche dei tecnici, i danni sono ingenti.

di A. Pa.