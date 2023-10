Frana al Brennero, aperta una sola corsia e lunghe code di Tir

martedì, 31 ottobre 2023

Brennero – Lunghe code si sono formate da Chiusa fino al Brennero sulla A22, interrotta nella notte in direzione nord al confine di Stato, per una frana che si è abbattuta oltre il valico, in territorio austriaco.

La riapertura è avvenuta alle 9, ma con una sola corsia e tra Chiusa e Brennero si sono formate lunghe code di mezzi pesanti, Sono in corso – in territorio austriaco lavori di rimozione dei sassi e terra caduta sulla strada per consentire la riapertura totale. L’invito è non mettersi in viaggio, se non per lavoro. Anche sulle strade statali e comunale nella zona del confine si sono formate lunghe code di mezzi pesanti.