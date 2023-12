Frana a Monticolo a Darfo Boario, monitoraggio e primi interventi

venerdì, 29 dicembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – L’intervento sulla frana in località Monticolo a Darfo Boario Terme, vicino alla pescicoltura, sarà definito con l’anno nuovo.

Nei giorni scorsi si è verificato un distacco di materiale di discrete dimensioni. Sono subito intervenuti i responsabili dell’ufficio tecnico comunale di Darfo Boario Terme ed il geologo ha rilevato che la frana è ancora in movimento. Nei prossini giorni verranno effettuati monitoraggi con accertamenti per valutare l’intervento più idoneo e sicuro. La strada è chiusa al traffico veicolare ma a piedi o in bicicletta si riesce ad accedere alla pista ciclopedonale oppure passando da via San Carlo ad Angone. Per le auto esiste la via alternativa che passa dall’Archeopark.