venerdì, 8 marzo 2024

Lovere – La strada statale 469 “Sebina Occidentale” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni dal km 0 al km 0.3, a causa di una frana, in località Lovere, in provincia di Bergamo. Il personale di Anas è impegnato sul posto nelle verifiche tecniche per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato sulla viabilità locale.