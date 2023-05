Formaggio Bitto contraffatto: perquisizioni della Guardia di Finanza di Sondrio

mercoledì, 31 maggio 2023

Sondrio – Perquisizioni delle Fiamme Gialle contro le frodi agroalimentari. Formaggio “Bitto” contraffatto, blitz di ispettori e Guardia di Finanza con sette perquisizioni.

I militari della Guardia di Finanza di Sondrio insieme ai tecnici dell’Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Dipartimento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) hanno effettuato sette perquisizioni acquisendo documentazione. La Procura della Repubblica di Sondrio, da alcuni mesi, ha avviato una intensa attività d’indagine scaturita da alcuni indizi di contraffazione del formaggio Bitto, a tutela del patrimonio agroalimentare italiano e in particolare valtellinese. L’attività di controllo preventivo e il perseguimento di eventuali reati commessi da pochi produttori iscritti al circuito della Dop Bitto garantisce, soprattutto, la preservazione della fama e della reputazione del prodotto, che passa anche attraverso la repressione della concorrenza sleale perpetrata da chi mira a sfruttare la fama del prodotto senza rispettarne le onerose regole di produzione. Perquisizioni, sequestri ed accertamenti tecnici, acquisizioni di documenti iniziati nel 2022, i funzionari dell’Icqrf avevano acquisito i primi indizi di contraffazione del Secondo quanto reso noto oggi da Procura e Guardia di Finanza, ciò che avveniva con la somministrazione di mangime in quantitativi eccedenti (talvolta, la difformità ha riguardato anche la qualità) rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di Produzione.

Dopo una serie di approfondimenti, la Procura della Repubblica ha disposto ulteriori sette perquisizioni, che sono state eseguite nella mattinata odierna nei domicili e nelle sedi delle aziende di diversi imprenditori agricoli valtellinesi iscritti nel circuito di produzione del formaggio a denominazione tutelata. Perquisizioni che la Procura ha delegato agli ispettori dell’Icqrf Lombardia e agli investigatori del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio. Nel corso di queste perquisizioni è stata rinvenuta e posta sotto sequestro importante documentazione contabile ed extracontabile. Materiale che gli inquirenti giudicano utile per la ricostruzione del presunto sistema fraudolento. Materiale che confermerebbe – e in parte integra – gli elementi probatori già acquisiti dalla polizia giudiziaria. “I risultati operativi – scrive in una nota il procuratore Pietro Basilone – confermano l’importanza del sistema dei controlli antifrode nel settore agroalimentare affidato all’Icqrf Lombardia, organo di polizia giudiziaria di alta professionalità, incardinato nel Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che, grazie alle specifiche competenze tecniche ed investigative, dispone di strumenti idonei al perseguimento degli illeciti nel settore delle denominazioni di origine protetta. Gli elementi raccolti confermano, inoltre, l’importanza anche in questa indagine del ruolo della Guardia di Finanza, forza di polizia a competenza generale, dotata di elevata professionalità e specifiche competenze in materia economico-finanziaria”.