Fonteno: fuori dalla grotta e ricoverata in ospedale giovane speleo

martedì, 4 luglio 2023

Fonteno (Bergamo) – Fuori dalla grotta alle 13:45 Ottavia Piana, 31enne di Adro (Brescia), la speleologa infortunata nella grotta “Bueno Fonteno”. Le operazioni sono stati difficili perché la giovane ha una frattura a una gamba già operata nove anni fa.

Si è procurata la frattura domenica pomeriggio mentre si arrampicava cadendo e sbattendo la gamba contro la parete. I tecnici del Soccorso Alpino e il gruppo Speleo ha recuperato la giovane con cautela per passare in alcuni punti molto stretti ed effettuare le ‘calate’ e le ‘risalite’. La 31 enne di Adro è stata trasportata con l’elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) in ospedale.

di A. Pa.