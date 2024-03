Folgaria piange Francesco Plotegher, cordoglio e messaggi alla famiglia

venerdì, 1 marzo 2024

Folgaria (Trento) – Grande cordoglio a Folgaria: un via vai continuo nell’abitazione di Mauro Plotegher e centinaia di messaggi per ricordare il figlio Francesco (nella foto) stroncato ieri da un malore. Il Folgaria Basketball Camp si stringe “nel dolore di Mauro Plotegher e della sua famiglia per la perdita, a soli 22 anni, del figlio Francesco”. Il direttore FBC Renato Caroli ricorda con affetto questo giovane, molto conosciuto a Folgaria per il suo impegno nei confronti dell’intera comunità.

L’Amministrazione comunale di Folgaria ha deciso di proclamare il lutto cittadino per domani – sabato 2 marzo – con bandiere di enti e uffici pubblici a mezz’asta e nel pomeriggio – alle 15 – la cerimonia funebre nella Chiesa di San Lorenzo