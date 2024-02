Fisioterapista aggredita a Bolzano, è in gravi condizioni

mercoledì, 14 febbraio 2024

Bolzano – Aggredita nel garage del condominio, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano Waltraud Kranebitter Auer, 61 anni, fisioterapista.

I carabinieri della Compagnia di Bolzano stanno cercando l’autore della violenta aggressione nei confronti della 61enne. conosciutissima nel capoluogo altoatesino, che nella notte di San Valentino è stata trovata con la gola tagliata nel garage del condominio di via Cavour dove risiede.

Il tentato omicidio è avvenuto verso la mezzanotte e la 61enne si trova in gravissime condizioni all’ospedale di Bolzano, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini puntano sulla cerchia familiare e i carabinieri hanno già acquisito elementi per fare chiarezza sul tentato omicidio.