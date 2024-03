Finisce in una scarpata, donna recuperata a Calvagese della Riviera

mercoledì, 20 marzo 2024

Calvagese della Riviera (Brescia) – Due squadre dei vigili del fuoco di Brescia sono intervenute a Calvagese della Riviera per un soccorso persona. Una donna 50enni chiedeva aiuto ed è stata udita da un passante. La donna si trovava sul fondo di una scarpata a circa 20 metri dal ciglio della strada. Subito attivata anche la squadra SAF (speleo alpino fluviale) del Comando che ha raggiunto la pericolante e ha prestato le prime cure.

Sul posto inviato personale sanitario medicalizzato con l’elisoccorso di Brescia con il quale si gestiva il recupero tramite verricello in collaborazione con il personale del Soccorso alpino, quindi trasportata in ospedale. In posto anche carabinieri e vigili urbani .