Val Martello: finisce con il camion nel torrente, morto il conducente

lunedì, 19 giugno 2023

Morter (Bolzano) – Finisce con il camion nel torrente della Val Martello, muore il conducente. L’incidente è accaduto in mattinata all’ingresso della Val Martello: il mezzo pesante stava percorrendo la strada provinciale verso Morter, all’imbocco della valle, quando è uscito di strada terminando la corsa nel greto del torrente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno constatato il decesso dell’autista, quindi i vigili del fuoco di Martello, Laces, Lodrano e Morter (foto pagina Facebook VVF Alto Adige) con una autogru per il recupero del mezzo pesante e la strada provinciale della Val Martello è stata chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e recupero. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.