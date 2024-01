Femminicidio e suicidio a Valfloriana, le reazioni

giovedì, 11 gennaio 2024

Valfloriana – Femminicidio – suicidio in Val di Fiemme. Proseguono le indagini. coordinate dalla Procura di Trento per fare chiarezza su quanto accaduto ieri mattina a Valfloriana e domani a Trento in piazza Pasi, dalle 16, una manifestazione già programmata contro la violenza di genere richiesta e sottoscritta da 60 uomini della società civile e politica.

Il sindaco di Trento Franco Ianeselli: “È un’emergenza e ci riguarda tutti, soprattutto noi uomini … deponiamo le pretese di possesso e controllo… Scendiamo tutti in campo, istituzioni, associazioni, cittadini, con iniziative concrete di educazione e prevenzione e sostegno”.

La vicepresidente della Provincia di Trento, Francesca Gerosa: “Sono storie che nessuno vorrebbe leggere, quando ho saputo quanto accaduto ho avuto un tuffo al cuore, un nodo alla gola. Pensando a quella mamma, pensando a quei bambini ormai soli”. I rappresentanti di Cgil Cisl Uil: “Bisogna Porre fine a questa scia di sangue è responsabilità collettiva”.

“Sono devastata pensando ai tre bambini che non potranno più abbracciare mamma e papà, non potranno più condividere con loro i sogni e i traguardi che la vita gli riserverà. Sono attonita e sconcertata nell’apprendere dell’ennesimo femminicidio avvenuto oggi nella mia Regione. Regione che spicca annualmente per l’alta qualità della vita. Qualcosa non sta funzionando bisogna interrogarsi e imporsi sempre di fare di più: intervenire in situazioni che ci sembrano al limite, reagire prontamente quando le cose non sembrano andare nel migliore dei modi”, dichiara Michaela Biancofiore, presidente del Gruppo Parlamentare del Senato Civici d’Italia, Noi Moderati (UDC, Coraggio Italia), MAIE.