Bolzano – Femminicidio di Sigrid Gröber, la Provincia di Bolzano parte civile al processo. ­

Come previsto dalla legge provinciale 13 del 2021, la Provincia di Bolzano si è costituita, per la prima volta, parte civile al processo per il femminicidio di Sigrid Gröber. Il processo sulla morte di Sigrid Gröber proseguirà a Bolzano domani e, per la prima volta, la Provincia è stata ammessa e comparirà come parte civile, rappresentata dall’avvocato Lukas Plancker, dell’Avvocatura della Provincia

In tribunale, l’avvocato Plancker ha fatto emergere come l’Amministrazione provinciale sia impegnata costantemente in interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne.

“Costituendosi parte civile la Provincia ha tradotto l’impegno normativo in un una attività concreta volta al perseguimento delle finalità indicate dalla legge provinciale n. 13 del 2021″, ha detto Plancker in aula.

Nel corso del processo l’avvocato Plancker ha elencato, inoltre, le misure con cui la Provincia protegge le vittime di violenza di genere – tra cui il servizio Casa delle Donne, iniziative come il progetto Erika o il protocollo Zeus, sostegni finanziari come il contributo di solidarietà per coprire le spese di assistenza legale o l’esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie.

Le azioni concrete della Provincia, gli interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne, nonché il danno d’immagine subito, hanno portato alla decisione di costituirsi, ed essere poi ammessa a metà febbraio 2024, parte civile. Il dato ulteriore che il presunto autore del reato fosse un dipendente provinciale e che il crimine fosse stato commesso nel cortile interno della Scuola alberghiera “Kaiserhof” di Merano, quindi di proprietà della Provincia, è stato un fattore aggravante. La Provincia chiede un risarcimento danni di 50.000 euro. “Resta da vedere come andrà avanti il processo, ma abbiamo compiuto un passo importante, storico, con l’ammissione della Provincia al processo come parte civile”, ha concluso l’avvocato Plancker.

Invece per il tentato omicidio di Varna il pm Axel Bisignano ha chiesto al giudice Emilio Schoensberg nel processo a carico del 45enne che, la sera dell’8 marzo 2023, si presentò a casa dell’ex compagna, e la aggredì, 8 anni di carcere.

A salvare la donna fu l’intervento del figlio maggiore. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe colpito la donna con dei pugni al volto e poi le avrebbe messo le mani intorno al collo, nel tentativo di soffocarla: di qui l’accusa di tentato omicidio.