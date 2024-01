Fatture false e autoriciclaggio: la Finanza di Sondrio denuncia imprenditore

venerdì, 19 gennaio 2024

Sondrio – Operazione “Dirty credits” della Guardia di Finanza di Sondrio, imprenditore valtellinese denunciato per fatture false e crediti inesistenti e autoriciclaggio.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, nell’ambito dell’autonoma attività di servizio di tutela della legalità economico-finanziaria del territorio, hanno eseguito una complessa ed articolata attività d’indagine nei confronti di un imprenditore sondriese, operante nel settore del commercio di dispositivi di protezione individuale, il quale risulta aver evaso al fisco circa 1 milione di euro di imposte.

Le attività investigative dei finanzieri, delegate dalla Procura della Repubblica di Sondrio, hanno portato alla scoperta di una complessa rete di “società cartiere”, fittiziamente intestate a soggetti cd. “teste di legno”, le quali, attraverso l’emissione di fatture false per oltre 1 milione e mezzo di euro, hanno consentito all’imprenditore valtellinese di sottrarsi al pagamento di imposte per quasi un milione di euro.

La successiva attività di verifica condotta dai militari della Sezione Operativa Volante del Gruppo Sondrio, inoltre, ha portato alla scoperta dell’utilizzo in dichiarazione di crediti d’imposta inesistenti per oltre 200.000 euro, mentre le attività d’indagine condotte sui conti correnti e l’analisi dei flussi finanziari transitati sugli stessi ha indotto i militari ad ipotizzare il reato di autoriciclaggio a carico dell’indagato per più di 300.000 euro.

La solidità dell’impianto probatorio è stata riconosciuta anche dal Giudice per le Indagini preliminari il quale ha disposto l’esecuzione di un sequestro preventivo, fino alla concorrenza di oltre 1.600.000 euro, sui conti correnti, gli immobili ed i beni mobili nelle disponibilità dell’indagato.

Red. Cro.