venerdì, 26 maggio 2023

Brennero (Bolzano) – Evade dal carcere di Torino, arrestato dalla Polizia di Stato al Brennero. Nella giornata di ieri, l’attenzione degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza del Brennero, impegnati presso la Stazione Ferroviaria nei consueti controlli sulle persone in ingresso in Italia, veniva attirata da una persona, scesa da un treno proveniente da Innsbruck, che alla vista degli operatori cercava di allontanarsi in maniera repentina.

L’uomo veniva pertanto fermato e, essendo privo di documenti, condotto in Ufficio per ulteriori accertamenti. All’esito, i poliziotti appuravano che lo stesso fosse un cittadino romeno di 38 anni ricercato in quanto evaso dal carcere di Torino lo scorso 27 aprile, ove non faceva rientro al termine della giornata lavorativa, essendo stato ammesso al lavoro esterno.

Il fermato veniva pertanto accompagnato presso la Casa circondariale di Bolzano, dovendo ancora espiare un residuo di pena di 2 anni e 5 mesi per diversi reati fra i quali tentato omicidio.

Nella stessa giornata veniva altresì fermato, a bordo di un treno EC proveniente da Monaco, un cittadino olandese con diversi precedenti, il quale era stato allontanato per motivi di pubblica sicurezza dal territorio nazionale con accompagnamento presso l’aeroporto di Fiumicino lo scorso 3 maggio con divieto di fare ritorno in Italia per 5 anni.

L’uomo veniva pertanto denunciato per mancata osservanza del divieto di reingresso ed inviato nuovamente verso il territorio austriaco.

Arresto per spaccio di cocaina

Personale della Squadra Mobile della Questura di Bolzano ha proceduto all’arresto in flagranza di reato, per spaccio, di un cittadino marocchino di 25 anni. Nei giorni scorsi, a seguito di alcune segnalazioni, i poliziotti della Sezione Antidroga hanno sottoposto a perquisizione domiciliare e personale il giovane, rinvenendo e sequestrando all’interno di una cantina quasi un chilo e mezzo di hashish, 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di euro 290,00 in contanti.

Al termine delle incombenze di rito, il nordafricano è stato tratto in arresto e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Bolzano, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.