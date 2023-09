Evade dai domiciliari a Sondrio, 47enne arrestato dai carabinieri

martedì, 12 settembre 2023

Sondrio – I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sondrio hanno arrestato per evasione un 47enne residente in provincia, sottoposto agli arresti domiciliari per pregressi reati di maltrattamenti in famiglia.

Nella scorsa serata i militari, impegnati in servizio di pattuglia, sono stati chiamati dai familiari del soggetto, spaventati poiché egli, senza alcuna autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni impostegli dall’autorità giudiziaria, si era allontanato dalla sua abitazione ed era andato a bussare a quella dei suoi genitori. La celerità dell’intervento ha evitato che la situazione potesse degenerare, visto che la pericolosità dell’uomo è ben nota:

in passato infatti, benché più volte denunciato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei suoi genitori, ha mostrato particolare inclinazione a reiterare il reato, tanto da essere stato dapprima più volte denunciato a piede libero, poi destinatario di custodia cautelare in carcere – solo qualche mese fa – ed infine, dopo la mitigazione della misura, essere stato posto agli arresti domiciliari per un altro episodio di evasione.

Questa notte, pertanto, i carabinieri lo hanno subito arrestato per evasione e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Sondrio presso le camere di sicurezza del locale Comando Compagnia Carabinieri. Al termine dell’udienza di convalida svolta nella mattinata odierna l’uomo è stato condotto in carcere in regime cautelare.