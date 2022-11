Esplosione in un’abitazione di Bagnolo Mella, donna ferita

lunedì, 28 novembre 2022

Bagnolo Mella (Brescia) – Esplosione in un’abitazione di Bagnolo Mella (Brescia), ferita una donna, trasportata in ospedale a Manerbio (Brescia). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia, l’equipe medica del 118, che ha stabilizzato la donna e trasportata in ospedale e i carabinieri.

L’abitazione è crollata e sono state avviate le indagini e gli accertamenti da parte dei pompieri edei militari per risalire alle cause. La donna ferita avrebbe riportato contusioni e traumi al volto.