Esplosi colpi da arma da fuoco contro imprenditore bresciano

venerdì, 1 marzo 2024

Montichiari (Brescia) – Esplosi colpi da arma da fuoco nei confronti di un imprenditore bresciano. In serata l’imprenditore Angelo Ferandi, 52 anni, titolare della ditta Cavifer con sede in via Levante a Montichiari è stato ferito da colpi di arma da fuoco, esplosi da ignoti, ad una gamba ed ad un braccio.

L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Civile di Brescia. Angelo Ferandi – secondo quanto finora ricostruito – è stato affrontato da alcuni soggetti che evidentemente lo stavano aspettando e che gli hanno esploso contro diversi colpi di arma. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Brescia e della locale Stazione, quindi i mezzi del 118 con l’equipe medica che ha stabilizzato sul posto l’imprenditore e trasportato in codice rosso agli Spedali Civili.