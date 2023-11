Esine, scontro tra auto sulla statale 42 del Tonale: ferita 24enne

mercoledì, 29 novembre 2023

Esine (Brescia) – Incidente stradale nel tardo pomeriggio sulla statale 42 del Tonale, all’altezza di Esine (Brescia): nello scontro tra due auto è rimasta ferita una 24enne a bordo di un’utilitaria.

Sul posto sono giunti un’ambulanza del 118 di Camunia Soccorso dalla sede di Darfo, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Breno e i vigili del fuoco dalla sede di Darfo. La 24enne è stata stabilizzata sul posto e trasportata al vicino ospedale in codice giallo. Per permettere l’intervento dei soccorritori, la statale 42 è stata temporanemente chiusa e si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni.

Red. Cro.