Esine, conta dei danni dell’incendio in via Fontane

mercoledì, 27 dicembre 2023

Esine (Brescia) – Nel paese camuno si fa la conta dei danni del devastante incendio che l’altra notte ha distrutto la copertura di due abitazioni. L‘incendio sarebbe partito da una legnaia con annesso deposito attrezzi in via Fontane a Esine ed ha coinvolto le due abitazioni limitrofe. Il tetto di una abitazione risulta quasi completamente distrutto, mentre per la seconda l’opera di spegnimento ha permesso di contenere i danni alle sole finestre.

Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del distaccamento di Darfo Boario e i colleghi di Breno, Edolo, Lumezzane e Lovere. Il rogo ha distrutto il tetto di due abitazioni, che sono inagibili, oltre a un fienile e tre famiglie sono sfollate. I danni sono ingenti e oggi è previsto il sopralluogo dei tecnici per valutarne l’entità e definire gli interventi.