Escursionista soccorsa dopo infortunio nel Bresciano

giovedì, 28 dicembre 2023

Villa Carcina – Intervento stasera per la Stazione di Valle Trompia del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana. Una donna ha riportato un trauma a una caviglia mentre stava scendendo lungo un sentiero, nei pressi di Villa Carcina. Si trovava a una quota di 550 metri. Non riusciva a proseguire e allora ha chiesto aiuto. La centrale di Soreu ha attivato il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i Vigili del fuoco. I soccorritori l’hanno raggiunta, valutata dal punto di vista sanitario, immobilizzata e trasportata con barella per circa un’ora sul sentiero, fino all’ambulanza. È seguito il trasporto in ospedale.