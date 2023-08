Escursionista recuperato nella notte a Limone del Garda

lunedì, 28 agosto 2023

Limone del Garda (Brescia) – Notte di lavoro per i tecnici del Soccorso Alpino. I tecnici della Stazione di Valle Sabbia del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana, sono stati attivati per un escursionista in difficoltà nella zona tra il Passo Nota e Limone sul Garda.

L’uomo, 50 anni, aveva chiamato in serata per chiedere aiuto, perché era bloccato in un punto molto impervio. Non era però possibile avere informazioni precise per rintracciarlo.

Sono partiti sette tecnici della Stazione di Valle Sabbia, tra cui un infermiere del Cnsas, e l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza per un sorvolo in notturna e per portare le squadre in quota. In zona era in corso un forte temporale.

Nel frattempo, il tecnico della centrale operativa è riuscito a localizzarlo e ha comunicato le coordinate ai soccorritori. L’uomo è stato individuato, recuperato dall’elisoccorso e portato in ospedale per accertamenti.