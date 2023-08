Escursionista perde la vita nella zona dei Laghi Gemelli

giovedì, 10 agosto 2023

Roncobello (Bergamo) – Escursionista 43enne muore nella zona dei Laghi Gemelli, precipitando per un centinaio di metri in un canale ed è stata recuperata nella notte dalla VI Delegazione orobica del Soccorso alpino.

La donna, secondo quanto ricostruito, si sarebbe staccata dal gruppo nella discesa del rifugio Laghi Gemelli con un gruppo di amici e precipitata in un canale. Quando il gruppo è arrivato al posteggio, alle baite di Mezzeno, non l’hanno più ritrovata e hanno chiesto aiuto. La centrale ha allertato le squadre del Soccorso alpino, Stazione di Valle Brembana, e i 22 tecnici e un sanitario del Soccorso Alpino hanno avviato le ricerche. Sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco e alle baite di Mezzeno è arrivato l’elisoccorso di Sondrio che ha localizzato dall’alto l’escursionista. Era caduta in un canale per un centinaio di metri. Il medico ha constatato il decesso, quindi è stata recuperata e trasportata nella camera mortuaria di Roncobello. L’intervento è terminato poco dopo le 4.