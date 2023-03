Escursionista e biker recuperati dal Soccorso alpino in Val Trompia

domenica, 12 marzo 2023

Val Trompia – Due interventi a distanza di poche ore nella giornata odierna per la Stazione di Valle Trompia del Soccorso alpino bresciano. La prima attivazione è arrivata dalla centrale per un biker 22enne caduto su un sentiero durante una discesa di downhill. La zona è quella del Monte Maddalena, territorio del comune di Brescia, a una quota di 700 metri. Una squadra, composta da cinque tecnici e un sanitario del Cnsas, ha raggiunto l’infortunato. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Rossa. L’uomo è stato valutato nella parte sanitaria, imbarellato e trasportato fino all’ambulanza e ricoverato al Città di Brescia.

Dopo pochi minuti, altra attivazione per una signora che aveva perso l’orientamento mentre stava percorrendo il sentiero 1 della Maddalena. Aveva preso un sentiero secondario ed era finita in un zona impervia, non era più in grado di proseguire. I tecnici sono quindi scesi a piedi dal Monte Maddalena, dove si trovavano per il primo intervento, l’hanno raggiunta, messa in sicurezza, portata sul sentiero e riaccompagnata a valle; infine è rientrata in modo autonomo a casa.